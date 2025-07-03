В Италии чиновник подал в отставку из-за инцидента с россиянкой и ее дочерью

В Италии уходит в отставку руководитель управления минкультуры по кинематографу Никола Боррелли из-за скандала вокруг инцидента с гражданкой РФ Анастасией Трофимовой и ее дочерью. Об этом пишет РИА Новости.

«Министр культуры Алессандро Джули принял к сведению решение генерального директора по кино и аудиовизуальным средствам Николы Боррелли», — говорится в сообщении.

Предполагается, что ведомство Боррелли выделило €863 тысячи налогового кредита американцу Фрэнсису Кауфману на производство фильма «Ночные звезды», который в итоге не был снят. Кауфмана считают причастным к исчезновению россиянки и ребенка.

20 июня сообщалось, что в римском парке нашли тела Трофимовой и ее 11-месячной дочери. Главным подозреваемым называют гражданина США, который представлялся кинопродюсером и был сожителем женщины. Его задержали в Греции. Мужчина имел документы на имена Рексала Форда и Фрэнсиса Кауфмана.

Трофимова познакомилась с ним на Мальте. Их дочь родилась 14 июня 2024 года. Незадолго до инцидента подозреваемого видели в Риме вместе с Анастасией и их ребенком Андромедой Форд. Следствие полагает, что Анастасии не стало раньше, чем дочери. На ее теле не обнаружено признаков насилия, тогда как у ребенка выявлены следы побоев и травм.

Ранее в Турции завели дело на россиянку и украинку после фотосессии на кладбище.