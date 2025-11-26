Начавшийся с караоке-бара пожар в Гонконге стал самым сильным за 17 лет

SCMP: в горящем ЖК в Гонконге огонь охватил все здания

Пожар в жилом комплексе (ЖК) в Гонконге усилился. Возгорание признали самым сильным за последние 17 лет, пишет South China Morning Post (SCMP).

По последним данным, 13 человек спасти не удалось, 22 пострадали. Также в одном из горящих зданий находится более ста животных.

«Член совета округа Тайпоу (Тай-По) Бэрри Миу Сиу-фон, рассказал SCMP, что все здания охвачены огнем», — сказано в материале.

Бэрри Миу Сиу-фон уточнил, что только в одном здании огонь находится под контролем. На месте работают 767 пожарных и 400 полицейских.

До этого сообщалось, что загорелись несколько высоток. Пожару присвоили пятый — самый высокий — уровень опасности.

Уточняется, что ЖК состоит из восьми зданий примерно на две тысячи квартир. Большинство людей уже вывели из горящих высоток, сообщало СМИ.

Предварительно известно, что возгорание началось в местном караоке-баре, пламя быстро перекинулось на бамбуковые строительные леса, установленные вокруг зданий комплекса. Пожарные расчеты используют водяные пушки.

