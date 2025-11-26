В Подмосковье загорелся ресторан «Роза ветров»

Пожар произошел в ресторане «Роза ветров» в в поселке Голубое Солнечногорского городского округа Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Уже запросили помощь из столицы», — отмечается в сообщении.

24 ноября пожар произошел на территории кондитерско-булочного комбината «Черемушки» в Москве. Возгорание началось на третьем этаже пятиэтажного производственного здания на улице Наметкина. К тушению огня привлекались 31 сотрудник и девять единиц техники. Огнеборцам потребовалось полчаса, чтобы полностью ликвидировать пожар, отметили в МЧС.

22 ноября в Москве загорелось здание Центрального телеграфа, построенное в 1925–1927 годах в стиле советского ар-деко. Этот объект является памятником архитектуры. В МЧС подтвердили, что произошло возгорание строительных материалов на девятом этаже многоэтажного нежилого здания, расположенного на Тверской улице. В тушении огня принимали участие 47 сотрудников и 11 единиц техники.

Ранее школьница устроила пожар в квартире, потому что родители отказались купить ей телефон.