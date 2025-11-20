Госдума приняла закон, призванный насытить российский рынок бензином

Государственная Дума утвердила законопроект, направленный на стабилизацию внутреннего российского рынка бензина и предоставление российским компаниям возможности получать компенсацию акциза при переработке нефти на белорусских предприятиях.

Закон предусматривает широкий спектр изменений в Налоговом кодексе в рамках бюджетного пакета. Одним из ключевых положений является введение механизма возмещения акциза российским компаниям, осуществляющим переработку нефти по схеме давальческого сырья за пределами страны.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов отмечал, что в настоящее время российская нефть перерабатывается на белорусских НПЗ именно по такой схеме. При этом все произведенные нефтепродукты остаются собственностью российских компаний и приоритетно поставляются на внутренний рынок России. Таким образом, возможность применения обратного акциза позволит поддержать переработку российской нефти на белорусских НПЗ.

Кроме того, закон отменяет акциз на денатурированный спирт, используемый в производстве высокооктанового бензина (с октановым числом 92 и выше) с 1 января 2026 года. Для реализации данной меры вводится специальное свидетельство для организаций, занимающихся производством высокооктанового бензина. Наличие такого свидетельства позволит компаниям приобретать денатурированный спирт по нулевой акцизной ставке.

Эти изменения были инициированы правительством Российской Федерации с целью обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка страны бензином. Сазанов подчеркнул, что ситуация на внутреннем рынке автомобильного бензина была напряженной из-за атак на НПЗ. Принятые регуляторные меры, в том числе применение этилового спирта в производстве бензина, направлены на стабилизацию ситуации.

