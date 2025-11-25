На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России предложили ввести льготы на бензин

В Госдуме предложили ввести льготы на бензин для отдельных групп населения
close
Depositphotos

В России целесообразно рассмотреть введение льгот на бензин для отдельных групп жителей. Такое мнение в интервью ТАСС выразил зампред Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

«Возможно, настало время и на рынке нефтепродуктов установить универсальные правила для всех производителей и продавцов, определив при этом социальные группы, нуждающиеся в дополнительной поддержке?» — сказал он.

Что касается самой инициативы, то Станкевич отметил, что она заслуживает всестороннего рассмотрения и взвешенной оценки.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести 10-процентную скидку на бензин для водителей, которые в течение месяца не нарушали правила дорожного движения и не становились виновниками ДТП.

Согласно документу, на следующий месяц гражданам, не привлекавшимся к ответственности за нарушения ПДД, предлагается предоставлять скидку при покупке топлива на любой автозаправке страны.

Для реализации инициативы депутат предложил создать защищенный канал обмена данными между ГИБДД и системами АЗС, чтобы статус водителя можно было проверять в режиме онлайн — через мобильное приложение или карту лояльности.

Ранее в ЦБ заявили, что правительство сможет сдержать рост цен на бензин.

