Петербуржец передал курьеру мошенников почти 30 млн рублей

В Петербурге пенсионер передал мошенникам 29,5 млн рублей
Shutterstock

Пенсионер из Петербурга стал жертвой мошенников, отдав им почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Аферисты общались с 81-летним мужчиной в течение чуть более чем двух недель. Они представлялись сотрудниками разных ведомств и вынудили пожилого петербуржца передать им 29,5 миллионов рублей через курьеров.

Поняв, что его обманули, пострадавший обратился в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

В результате сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого курьера аферистов, им оказался 25-летний молодой человек.

«В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», – сообщается в публикации.

До этого в Петербурге сестры отдали мошенникам более миллиона рублей. Находясь под давлением неизвестных, женщины 1929 и 1944 года рождения передали деньги через курьера.

Ранее у 12-летнего школьника, отдавшего мошенникам деньги родителей, случился нервный срыв.

