В Петербурге студент нашел подработку у мошенников и обманул 96-летнюю блокадницу

В Петербурге арестовали курьера мошенников за обман 96-летней женщины и ее сестры
true
true
true
close
Depositphotos

Перспективный студент петербургского вуза стал курьером у мошенников и оказался под следствием. Об этом стало известно 78.ru.

Недавно мошенники обманули сестер, родившихся в 1929 и 1944 годах. Пенсионерки поверили собеседнице, которая представилась Светланой Петровной и заявила, что племянница пенсионерок попала в ДТП и угодила в больницу.

На операции требовались большие деньги, и 19 ноября пожилые женщины, находясь под давлением, передали курьеру сначала 600 тысяч, а потом еще полмиллиона рублей.

Курьера, забиравшего наличные у блокадницы, задержали. Им оказался иногородний студент Игорь Подкидкин. На суде он заявил, что не сразу заподозрил неладное, но затем все же продолжил работать у преступников из-за нужды в деньги. За смену он получал 5 тыс. рублей.

Адвокат студента заявил, что арест Подкидкина может обернуться для страны потерей перспективной инженера. Но суд заключил обвиняемого под стражу до 20 января. Сейчас правоохранители устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее мошенники пытались обмануть 99-летнего ветерана ВОВ из Кузбасса.

