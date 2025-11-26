На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Туапсе пожилого мужчину задержали за стрельбу в девятилетнего ребенка

В Туапсе задержали предполагаемого стрелка, который ранил ребенка в щеку
Telegram-канал «SHOT»

В Туапсе задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице и ранил ребенка в щеку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Шаумяна в Туапсе, когда девятилетний мальчик играл во дворе дома со своим другом. Неизвестный выстрелил в ребенка, предположительно, из пневматического оружия.

Пуля попала ему в щеку и застряла там, после чего школьнику потребовалась срочная медицинская помощь. Мальчик заявил, что не видел, кто произвел выстрел.

Сегодня полиция задержала 64-летнего местного жителя. У подозреваемого изъяли пистолет, который был отправлен на баллистическую экспертизу. Его причастность к стрельбе пока не установлена. Расследование продолжается.

Ранее 18-летний юноша пострадал во время ночной стрельбы в пермском кафе.

