В Туапсе пожилого мужчину задержали за стрельбу в девятилетнего ребенка

В Туапсе задержали предполагаемого стрелка, который ранил ребенка в щеку

В Туапсе задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице и ранил ребенка в щеку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на улице Шаумяна в Туапсе, когда девятилетний мальчик играл во дворе дома со своим другом. Неизвестный выстрелил в ребенка, предположительно, из пневматического оружия.

Пуля попала ему в щеку и застряла там, после чего школьнику потребовалась срочная медицинская помощь. Мальчик заявил, что не видел, кто произвел выстрел.

Сегодня полиция задержала 64-летнего местного жителя. У подозреваемого изъяли пистолет, который был отправлен на баллистическую экспертизу. Его причастность к стрельбе пока не установлена. Расследование продолжается.

