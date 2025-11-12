В Москве мать убила молотком дочь и пыталась свести счеты с жизнью

Shot: в Москве женщина убила ребенка и совершила попытку самоубийства

Жительницу Москвы подозревают в убийстве собственного шестилетнего ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в квартире дома на улице Академика Анохина. По данным Telegram-канала, местная жительница напала на ребенка с молотком. Помимо этого, она нанесла ему несколько травм ножом. В результате малолетний умер.

Поняв, что ребенок не дышит, женщина попыталась совершить самоубийство. Сейчас она находится в больнице, ей оказывают помощь.

В отношении родительницы возбудили уголовное дело по статье об убийстве ребенка. Что именно стало причиной агрессии, предстоит выяснить специалистам Следственного комитета.

«Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщается в публикации.

До этого в Канске мать зарубила троих детей, среди которых был младенец. Женщина схватилась за топор и нанесла травмы четырехлетней девочке, восьмилетнему мальчику и семимесячному ребенку. Их тела позже нашли следователи.

Ранее в Белгородской области поймали сбежавшего после убийства и изнасилования военного.