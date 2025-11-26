На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В подконтрольном ВСУ Херсоне произошли взрывы

На Украине сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Новые взрывы слышны в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Херсоне в четвертый раз за день звучат взрывы», — говорится в публикации.

Похожая ситуация в городе наблюдалась и 23 ноября, когда в Херсоне пять раз за день были слышны взрывы.

24 ноября в Харькове после серии взрывов возник сильный пожар. Местные паблики сообщили, что в городе был поражен объект энергетики. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что Харьков атаковали 12 беспилотных летательных аппаратов, целью которых была трансформаторная подстанция.

До этого во многих районах Харькова начались проблемы со светом. На кадрах видно, что город погружен во тьму, в отдельных районах светят только уличные фонари, а электричество «мигает». На этом фоне местные паблики сообщили об остановке метро.

Ранее в одной из областей Украины произошли пожары на энергообъектах.

