На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Иркутске загорелся цех на тысячу «квадратов»

В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
true
true
true
close
МЧС России

Цех по производству стеновых панелей горит в Иркутске на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

«Пожар произошел по адресу: ул. Полярная, д. 211. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Происходит загорание в цехе по производству стеновых панелей», — говорится в сообщении.

К тушению привлечено 30 спасателей и десять единиц техники.

Информации оп пострадавших на данный момент не поступало.

Недавно в городе Бирюсинске в Иркутской области произошел крупный пожар в доме на три квартиры. Как уточняют «Известия», в результате происшествия 82-летняя женщина и ее 60-летний сын не выжили. В другой квартире проживала семья с детьми, которой удалось эвакуироваться. Вскоре по факту произошедшего местным СК было заведено уголовное дело.

Ранее на севере Москвы сгорели несколько машин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами