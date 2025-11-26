В Иркутске загорелся цех на тысячу «квадратов»

Цех по производству стеновых панелей горит в Иркутске на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

«Пожар произошел по адресу: ул. Полярная, д. 211. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Происходит загорание в цехе по производству стеновых панелей», — говорится в сообщении.

К тушению привлечено 30 спасателей и десять единиц техники.

Информации оп пострадавших на данный момент не поступало.

Недавно в городе Бирюсинске в Иркутской области произошел крупный пожар в доме на три квартиры. Как уточняют «Известия», в результате происшествия 82-летняя женщина и ее 60-летний сын не выжили. В другой квартире проживала семья с детьми, которой удалось эвакуироваться. Вскоре по факту произошедшего местным СК было заведено уголовное дело.

Ранее на севере Москвы сгорели несколько машин.