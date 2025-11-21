Россиян предупредили о мошеннических схемах перед Новым годом

В канун Нового года происходит рост мошеннической активности. Злоумышленники создают копии популярных магазинов и рассылают сообщения о якобы выигранных призах. Об этом в разговоре с RT предупредили специалисты пресс-службы финансового маркетплейса «Сравни».

«Особенно популярны сейчас фейковые услуги: якобы профессиональные аниматоры, Деды Морозы, службы доставки. К этому добавились и более сложные технологии — видео- и голосовые дипфейки, когда «друг» просит перевести деньги на праздник или срочное спасение», — рассказали эксперты.

Они предупредили, что не стоит верить предложениям с низкими ценами, а также продавцам, которые просят перевести всю сумму за товар или услуги заранее на личную карту.

Помимо этого, необходимо проверять реквизиты магазинов, а также искать их официальные сайты через поисковик. Специалисты посоветовали звонить в компании по номеру телефона, указанному в справочнике, а не в объявлении. Также они напомнили, что не стоит переходить по ссылкам из сообщений, вызывающих сомнения.

«Используйте платежные системы, которые защищают покупателя, а не просто переводы между картами. Если получили код подтверждения — никому его не говорите, даже если звонит якобы сотрудник банка. Настоящий специалист никогда его не спросит», — добавили в пресс-службе.

Основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков до этого предупредил, что мошенники все чаще заставляют своих жертв перезванивать им. По его словам, человек может получить сообщение вроде: «На ваше имя оформлена доверенность» или «Обнаружен вход в «Госуслуги», и указан номер «горячей линии».

Ранее россиян предупредили о росте мошеннических схем перед «Черной пятницей».