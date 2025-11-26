На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали, во сколько обойдутся услуги Деда Мороза в 2025 году

«Москва 24»: услуги Деда Мороза обойдутся москвичам в 8–15 тыс. рублей
Freepik

Приглашение Деда Мороза и Снегурочки на дом или на корпоратив в среднем обойдется москвичам в 8–15 тыс. рублей за полчаса, однако, окончательная стоимость будет зависеть от сложности костюмов, развлекательной программы, используемого реквизита и способа передвижения аниматоров. Об этом «Москве 24» рассказал люберецкий Дед Мороз Павел.

«С каждым годом спрос на новогодних волшебников растет, параллельно увеличивается и число агентств, предлагающих подобные услуги. По моим наблюдениям, в среднем цены на новогодние приглашения в этом сезоне выросли примерно на 10% по сравнению с прошлым годом», — уточнил он.

По его словам, рост стоимости вызван общей инфляцией, которая затронула цены на продукты, коммунальные и транспортные услуги. Снегурочка из Москвы Ирина добавила, что значительный рост цен ожидается в 10-х числах декабря, по мере приближения Нового года. Она посоветовала бронировать услуги аниматоров заранее из-за высокого спроса.

Исследование аутсорсинговой компании Mega-personal до этого показало, что в декабре аниматоры, работающие в образах Деда Мороза и Снегурочки, могут заработать 200–300 тыс. рублей, что сопоставимо с зарплатой квалифицированного специалиста IT-сферы.

Ранее Дед Мороз рассказал о самом необычном желании ребенка.

