Девушка, причастная к избиению детей в подмосковном рехабе, избежала СИЗО

Суд отправил под домашний арест участвовавшую в избиении детей девушку
Суд отправил под домашний арест девушку, участвовавшую в избиении подростков в реабилитационном центре в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Девушка пробудет под домашнем арестом до 22 января 2026 года.

25 ноября в управлении Следственного комитета по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела после закрытия реабилитационного центра, где пытали несовершеннолетних. В действиях сотрудников учреждения следствие усмотрело оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи установили, что родители направляли подростков в реабилитационный центр для помощи в преодолении зависимостей, однако фактически к ним применялись насильственные методы. Обвинения предъявлены администратору учреждения и 18-летней постоялице, причастной к избиениям. В центре удерживали 24 подростка. Один из них получил настолько тяжелые травмы, что впал в кому, и сейчас его состояние остается критическим.

Ранее девушки-подростки зверски избили сироту в Биробиджане и попали на видео.

