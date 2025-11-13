На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Девушки-подростки зверски избили сироту в Биробиджане и попали на видео

В Биробиджане девушки-подростки зверски избили сироту
В Биробиджане две девушки в возрасте 15 и 17 лет жестоко избили 27-летнюю знакомую на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел во время встречи женщины, являющейся сиротой, с компанией подростков. В какой-то момент их разговор перерос в ссору, которая закончилась потасовкой.

Две девушки-подростка зверски избили женщину, лежащую на земле — несовершеннолетние наносили ей множественные удары ногами. Все это происходило на глазах у младшеклассника и попало в объектив камеры. Отмечается, что обе нападавшие ранее уже участвовали в уличных драках и состоят на учете.

После случившегося пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Полиция решает вопрос о привлечении к административной ответственности старшей агрессорши и родителей младшей участницы нападения. В ГУ МВД России по региону сообщили, что процессуальную проверку по факту инцидента проводят сотрудники ПДН.

Ранее российский подросток жестоко избил сверстника и попал на видео.

