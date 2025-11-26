В музее Петербурга «шальная императрица» примеряла корону и попала на видео

Пожилая посетительница Михайловского замка в Петербурге примеряла на себя копию короны. Об этом сообщает 78.ru.

О произошедшем стало известно после публикации в соцсетях. На кадрах заметно, как женщина вместе с еще одной гостьей подходит к тактильной копии украшения, оригинал которого хранится в Кремле.

Посетительница сначала надела корону себе на голову, затем несколько раз потрясла ее в руках. В этот момент подошла еще одна женщина, которая поставила предмет на место.

«Шальная императрица пошалила», - прокомментировал ситуацию автор публикации.

Как рассказали представители Русского музея, копию создали для незрячих и слабовидящих посетителей. Несмотря на то, что копия тактильная, ее нельзя брать в руки без разрешения. Примерять ее также запрещают.

До этого в швейцарской Лозанне воры ограбили местный музей с единственным охранником. Компания взломала витрину и похитила несколько золотых монет. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить личности преступников.

Ранее во Франции задержали еще троих подозреваемых по делу об ограблении Лувра.