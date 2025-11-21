На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В швейцарском музее напали на единственного охранника и похитили золотые монеты

В Лозанне ограбили Римский археологический музей с единственным охранником
Gzzz/commons.wikimedia.org

В Лозанне (Швейцария) ограбили Римский археологический музей, за которым присматривал единственный охранник. Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщила полиция Лозанны, Римский музей готовился к закрытию 18 ноября, когда двое мужчин, купивших билеты, напали на охранника и схватили его.

«Затем они взломали витрину и похитили несколько выставленных золотых монет. Когда преступники скрылись, охраннику удалось включить сигнал тревоги, полиция приехала оперативно», — уточняется в заявлении.

Грабители еще на свободе, добавили правоохранители. При этом охранник, единственный сотрудник музея, присутствовавший в здании в момент ограбления, не пострадал.

Сейчас проводится опись, чтобы определить точное количество украденных предметов и идентифицировать другое пропавшее имущество.

«Поскольку эти предметы представляют археологическую ценность, сумма убытков пока не установлена», — отметили в полиции.

Накануне Лувр объявил конкурс на работы по повышению безопасности после ограбления.

Ранее дирекция Лувра закрыла доступ в часть помещений из-за риска обрушения перекрытий.

