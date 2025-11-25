В Госдуме предложили новые меры для защиты покупателей квартир на вторичке

В России необходимо предусмотреть период охлаждения при продаже недвижимости, чтобы искоренить случаи мошенничества и отмены сделок. Деньги продавцу должны перечисляться только после госрегистрации перехода прав собственности, а наличные расчеты и прямые переводы средств следует запретить, заявил 360.ru лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Депутат призвал активнее бороться с многочисленными случаями, когда после продажи квартир сделки признают незаконными, из-за чего добросовестные покупатели остаются и без имущества, и без денег, которые успевают получить аферисты. По его мнению, это стало возможным из-за дыр в законодательстве, которые требуют разработки новых мер защиты россиян. Так, большое значение имеет период охлаждения – время, в течение которого продавец может осознать, что стал жертвой мошенников, и отказаться от сделки, отметил Миронов.

«Мы предлагаем изменить саму процедуру проведения сделки купли-продажи. Нужно сделать так, чтобы средства продавцу-физлицу переводились только после государственной регистрации перехода прав собственности», — пояснил депутат.

Для реализации этой инициативы нужно будет создать специальный защищенный счет и банковский аккредитив, за счет чего финансовая организация будет выступать своего рода гарантом исполнения сделки. Использование наличных и прямых переводов средств продавцу следует запретить, убежден парламентарий. Кроме того, он призвал ввести механизм, который обяжет продавца доказать, что после продажи жилья ему будет, где жить.

Накануне заслуженный юрист России Иван Соловьёв посоветовал россиянам пока воздержаться от покупки жилья на вторичке, особенно у пожилых граждан, и подождать установления судебной практики. Он подчеркнул, что сегодня граждане при уплате повышенной госпошлины могут продать квартиру за один день, а потом заявить, что сделали это под влиянием мошенников и потребовать вернуть жилье. Никакие периоды охлаждения длительностью в одну неделю решить проблему с признанием сделок недействительными не помогут, убежден эксперт.

