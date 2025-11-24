На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники создают фейковые чаты поиска пропавших военных для хищения денег

МВД: мошенники создают фейковые чаты поиска пропавших в зоне боевых действий
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники создают в мессенджерах и социальных сетях чаты и группы по поиску пропавших в зоне боевых действий военных для хищения денежных средств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Их настоящая цель — не помощь, а хищение денег и получение данных посредством распространения среди родственников участников СВО вредоносного программного обеспечения», — говорится в сообщении.

В МВД рекомендовали не доверять сомнительным каналам и обращаться в официальные инстанции.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя видео жительницы Самары, на котором она якобы общается с пропавшим военным, назвал подобные «спиритические сеансы» циничной спекуляцией и мошенничеством.

Ранее петербуржец заключил контракт на участие в боевых действиях под угрозами вымогателей.

