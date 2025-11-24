«МВД ничем не помогло»: москвичка и ее 10-летний сын улетели в Стамбул и пропали

Россиянка Дарья Лучкина и ее десятилетний сын Максим бесследно исчезли после вылета в Турцию, о котором не было известно никому из близких. Женщина оставила дома все свои вещи, включая телефон, и отправилась в путь налегке. Родственники бьют тревогу, но розыски пока ни к чему не привели. Неизвестно даже, находятся ли мать с ребенком все еще в Турции или страна была лишь транзитным пунктом.

Родственники ничего не знают о судьбе 32-летней москвички Дарьи Лучкиной уже больше месяца. Известно, что 17 октября она вместе с сыном вылетела из Шереметьево в Стамбул, после чего следы ее затерялись, а на связь она не выходит. В аэропорту женщину с ребенком мог встретить на автомобиле неизвестный человек. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал SHOT.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию через три дня, так как изначально ничего подозрительного в поведении Дарьи не наблюдали. Днем в пятницу, 17 октября, она сообщила матери, что направляется на корпоратив и берет с собой сына, так как мероприятие будет семейным. Позже выяснилось, что это было ложью: вместо корпоратива Дарья с сыном тайно отбыла в Стамбул, никого об этом не предупредив и не взяв с собой практически никаких вещей.

Дома остались телефоны Дарьи и ребенка, и даже подаренный мальчику на его день рождения новый планшет. В соцсетях они с тех пор не появлялись, никаких известий нет.

После обращения матери полицейские выяснили, что к отъезду в Стамбул Дарья готовилась примерно за месяц : билеты в Турцию для себя и сына она купила в середине сентября и никому об этом не сказала. Загранпаспорта также были оформлены недавно.

С мужем Дарья развелась 10 лет назад. Общение с отцом ограничивалось редкими звонками.

Мать пропавшей женщины, Ольга, сообщила mk.ru, что никаких существенных изменений в поведении дочери не наблюдалось — разве что Дарья стала более замкнутой и задумчивой. О своих планах она не рассказывала и какие-либо проблемы отрицала.

«В последние дни, смотрю, совсем странной стала. Например, мы смотрим кино, а она все в телефоне сидит. Спрашивала: «Что ты в телефоне ищешь? Скажи, может, мне тоже интересно будет». Она: «Да нет, ничего». Я снова: «А что было в фильме?» Она: «Не помню». <…> В каких-то своих мыслях была, в облаках летала», — рассказала Ольга.

По ее словам, она обратилась в полицию, транспортную полицию, МИД и российское консульство в Турции, однако никаких практических результатов это не принесло.

«МВД ничем не помогло. Даже уголовное дело не возбудили. А то, что женщина пропала с несовершеннолетним ребенком, никого не волнует», — посетовала мать пропавшей.

По мнению Ольги, внук ничего не знал о предстоящем отъезде, так как в противном случае, скорее всего, проболтался бы друзьям : «Мальчик очень общительный, ему постоянно звонили».

Мнение детектива

Издание aif.ru изложило фабулу дела частному детективу Оганесу Бабаджаняну и попросило высказать свое мнение. Детектив полагает, что пропавшая Дарья могла стать жертвой мошенников.

«Вероятность того, что женщина влюбилась и уехала к своему суженному, равняется 0,1% из 100. Крайние четыре дела, которые я расследовал по поводу мошенничества, были связаны с москвичами по такой же тематике. Поэтому никаких положительных заключений дать, к сожалению, не могу», — отметил Бабаджанян.

По его словам, какой-то человек мог стать сначала другом для женщины, а потом, «в зависимости от ее физиологических качеств», забрать ребенка и сделать его «инструментом влияния» на нее. Таким образом злоумышленники могли заставлять делать мать то, что им нужно.

Детектив также предположил, что Турция, возможно, была для Дарьи и ее сына лишь транзитной страной.

«Ее прилет в Стамбул вычислили, скорее всего, по билетам, но оттуда она дальше могла полететь в любую точку мира», — отметил Бабаджанян.

Как пишет «Пятый канал», расследование осложняется тем, что Дарья была скрытным человеком: например, мать не знала точного адреса ее работы. Ранее Дарья несколько раз внезапно переезжала с одной съемной квартиры в другую — но это, по-видимому, было связано с обычными финансовыми затруднениями. Летом она делилась с родственниками мечтой жить за границей, но мать не придала этому значения. В последнее время Дарья жила работой и домом, делала уроки с сыном, в выходные ездила к сестре на дачу и не выходила за рамки обычной рутины.