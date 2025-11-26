Греф спрогнозировал «шоковый» эффект от роста ставки по семейной ипотеке

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Греф: рост ставки по семейной ипотеке до 12% может быть большим шоком
Увеличение процентной ставки по программе «Семейная ипотека» для семей, воспитывающих одного ребенка, вдвое, может стать «большим шоком». Об этом заявил глава Сбера Герман Греф, пишет РИА Новости.

Выступая перед журналистами на форуме «Domclick Digital Forum» Сбербанка, он отметил, что считает правильным подход, предусматривающий дифференциацию ставки в зависимости от количества детей в семье. Однако Греф обратил внимание, что для семей с одним ребенком показатель станет 12%.

«И вот это может быть достаточно большим шоком», — добавил он.

До этого журналисты «Финансы Mail» провели исследование, которое показало, что свыше трети граждан России (39,8%) рассматривают ипотечные кредиты с процентной ставкой до 5% годовых как доступные. Участники опроса подчеркнули, что более высокие ставки создают существенную нагрузку на семейный бюджет. Еще 22,8% опрошенных считают приемлемыми ставки в диапазоне 6-7%, но при условии стабильного дохода. Лишь 6,2% респондентов допускают для себя возможность оформления ипотеки под 8-9%, но при этом признают, что существует риск возникновения просрочек по платежам.

Ранее в Госдуме призвали подталкивать банки к снижению ставок по ипотеке.

