Россияне рассказали, что считают доступной ипотекой

Более трети опрошенных россиян (39,8%) назвали доступной ипотеку со ставкой до 5% годовых. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Респонденты отметили, что все, что выше, уже тяжело для бюджета семьи. Еще 22,8% считают приемлемыми 6–7% по ипотеке при стабильных доходах. Для 6,2% допустимыми остаются 8–9%, но они признают риск пропуска платежей. Только 1,4% готовы на 10–11%, и то при наличии господдержки, а почти 2% допускают 12–13%, однако считают, что это недоступно большинству граждан. Интересно, что 20% участников подчеркнули: сегодня главное не размер ставки, а цены на само жилье. Еще 7,7% заявили, что принципиально не берут ипотеку.

50,9% уверены, что именно высокие цены на недвижимость делают ипотеку недостижимой. 32,5% видят главную проблему в снижении реальных доходов населения, 3,7% винят в этом ужесточение условий банками, а 3,3% — сокращение госпрограмм. Еще почти 1% отметили отсутствие прозрачности при одобрении заявок, а 4,48% указали на рост первоначального взноса. В своих комментариях часть респондентов подытожили ситуацию словами: «нереально завышенный процент по ипотеке» и «согласен со всеми перечисленными пунктами».

Когда речь зашла о возможных мерах поддержки доступной ипотеки в России, опрошенные ответили, что необходимо реализовать все варианты одновременно: субсидировать первоначальный взнос, установить потолок цен на квартиры, расширить госпрограммы, снизить требования по доходу и ввести фиксированные долгосрочные ставки. Отдельно респонденты высказались за установление потолка цен на новостройки, поддержали идею долгосрочных фиксированных ставок по ипотеке, предложили расширить программы поддержки, субсидировать первоначальный взнос и снизить требования по доходу заемщиков. Кроме этого, звучали предложения: «увеличить лимит ипотеки» и даже «давать бесплатное жилье».

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

