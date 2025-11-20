В Париже возвели новый памятник Пушкину

Во Франции поставили памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное открытие монумента состоится 20 ноября на территории Российского духовно-культурного православного центра в Париже. Ее возглавил посол России во Франции Алексей Мешков. Памятник создал академик Российской академии художеств Александр Таратынов.

6 ноября издание «Блокнот» сообщило, что памятник Александру Пушкину в Одессе пока не будут демонтировать из-за требований ЮНЕСКО. Любые работы на территории, ценность которой признана ЮНЕСКО, требуют предварительного согласования с Комитетом организации, и без его разрешения демонтировать или перемещать памятник запрещено.

Пока идет разбирательство, монумент останется заколочен фанерными щитами, чтобы «минимизировать визуальное воздействие памятника на публичное пространство».

Переименовывать улицы и убирать памятники советским и российским деятелям на Украине начали еще в 2015 году. В 2022 году власти обратили внимание на образ Екатерины II — тогда в Одессе был демонтирован памятник императрице и ее сподвижникам. При этом площадь, на которой находился монумент, переименовали из Екатерининской в Европейскую.

Ранее в Калининграде показали оригинал письма Татьяны Онегину.