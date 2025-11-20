На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Париже возвели новый памятник Пушкину

Во Франции поставили памятник поэту Александру Пушкину
Худ. Кипренский

Во Франции поставили памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественное открытие монумента состоится 20 ноября на территории Российского духовно-культурного православного центра в Париже. Ее возглавил посол России во Франции Алексей Мешков. Памятник создал академик Российской академии художеств Александр Таратынов.

6 ноября издание «Блокнот» сообщило, что памятник Александру Пушкину в Одессе пока не будут демонтировать из-за требований ЮНЕСКО. Любые работы на территории, ценность которой признана ЮНЕСКО, требуют предварительного согласования с Комитетом организации, и без его разрешения демонтировать или перемещать памятник запрещено.

Пока идет разбирательство, монумент останется заколочен фанерными щитами, чтобы «минимизировать визуальное воздействие памятника на публичное пространство».

Переименовывать улицы и убирать памятники советским и российским деятелям на Украине начали еще в 2015 году. В 2022 году власти обратили внимание на образ Екатерины II — тогда в Одессе был демонтирован памятник императрице и ее сподвижникам. При этом площадь, на которой находился монумент, переименовали из Екатерининской в Европейскую.

Ранее в Калининграде показали оригинал письма Татьяны Онегину.

