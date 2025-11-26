На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-работница рехаба, где истязали детей, рассказала о работавшем там педофиле

112: один из консультантов рехаба, где истязали детей, совратил школьницу
Shutterstock

34-летний мужчина, работавший в рехабе, где издевались над подростками, совратил одного из них. Об этом сообщает «112» со ссылкой на одну из работниц заведения.

По словам бывшего консультанта, среди работников организации в Екатеринбурге был взрослый мужчина, который вступал в отношения с несовершеннолетними подопечными.

«О многочисленных связях мужчины знали все, но никто не мог ничего предпринять, ведь за учениками был постоянный контроль», – сообщается в публикации.

В какой-то момент его решили уволить, после чего он якобы уехал в другой город с 16-летней девушкой. Сейчас мужчина находится под следствием.

Сеть реабилитационных центров накрыли накануне. Выяснилось, что в стенах заведений, где детей должны были лечить от зависимостей, над ними издевались. Один из подопечных попал в больницу с многочисленными травмами.

Помимо избиений, сообщалось о действиях сексуального характера, к которым сотрудники принуждали детей в возрасте 13-15 лет.

Ранее стало известно о судьбе детей из рехаба в Дедовске.

