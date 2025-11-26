На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трое жителей Белгородской области пострадали во время атаки ВСУ

Гладков: под ударами беспилотников ВСУ четыре муниципалитета, пострадали люди
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Сразу четыре муниципалитета Белгородской области были атакованы украинскими беспилотниками, пострадали три человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Грайворонском округе в селе Доброивановка дрон атаковал автомобиль. Ранения получили три человека, всех их доставили в больницу.

«У мужчины и женщины диагностировали баротравмы, у третьей пострадавшей — ожоги обеих кистей и баротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации отказались», — написал Гладков.

Также были атакованы Грайворон, Шебекино и село Посохово Валуйского округа. К счастью, там обошлось без пострадавших.

Регион регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 23 ноября в Грайворонском округе в селе Косилово в результате атаки дрона пострадала кровля одного из помещений местного сельхозпредприятия. В селе Луговка после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждения получили два автомобиля.

Ранее в Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке беспилотников.

