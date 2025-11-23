Гладков сообщил о повреждениях после атак ВСУ в трех районах Белгородской области

Три муниципалитета Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгородском округе в поселке Дубовое беспилотник ударил по многоквартирному дому. Повреждены фасад, остекление, окна и фасад социального объекта, а также два автомобиля.

В Грайворонском округе в селе Косилово в результате атаки дрона пострадала кровля одного из помещений местного сельхозпредприятия. В селе Луговка после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждения получили два автомобиля.

В Валуйском округе в хуторе Рябики после удара FPV-дрона в частном доме загорелась кровля. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших, заключил он.

До этого Гладков писал, что критическую ситуацию на Белгородском водохранилище, связанную с повреждением плотины из-за ударов ВСУ, удалось урегулировать за пять дней.

Ранее МИД РФ обвинил Киев в попытке устроить техногенную катастрофу.