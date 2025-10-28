Экс-владелец Домодедово подал кассационную жалобу на решение суда

Каменщик обжаловал в кассации решение о передаче Домодедово государству

Бывший бенефициар Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал в кассации решение о передаче аэропорта в собственность государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне стало известно, что суд в Подмосковье удовлетворил иск к экс-владельцам Домодедово Дмитрию Каменщику и Валерию Когану на сумму более 3 миллиардов рублей, инициированный Генеральной прокуратурой РФ.

17 июня арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации аэропорта Домодедово и передал его в собственность государства. Поводом для национализации аэропорта стал иностранный контроль над управляющей компанией «ДМЕ Холдинг». Собственник холдинга Дмитрий Каменщик является резидентом Турции и ОАЭ, а его партнер Валерий Коган — резидентом Израиля.

Ранее стало известно, что Минфин России планирует продать аэропорт Домодедово до конца 2025 года.