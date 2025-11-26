На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трехлетний мальчик подавился семечками в Ингушетии и попал в больницу

Mash: в Ингушетии спасли трехлетнего мальчика, подавившегося семечками
Depositphotos

В Ингушетии трехлетний мальчик подавился семечками и оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел, когда ребенок ел семечки — несколько семечек попали в его легкие, что создало угрозу для жизни малолетнего. Мальчика срочно доставили в республиканскую больницу.

Врачам-эндоскопистам под удалось извлечь семечки из легких малолетнего пациента, и после процедуры ребенок смог дышать сам. Медики призвали родителей проявлять большую осторожность в выборе угощений для ребенка.

До этого в Подмосковье у ребенка в бронхе нашли орех. Годовалый пациент поступил в медучреждение с высокой температурой и кашлем. Инородный предмет аккуратно извлекли. После этого состояние ребенка улучшилось.

Ранее российский школьник подавился пирожком на перемене, когда ел его на спор.

