Российский школьник подавился пирожком на перемене и не выжил

В Кабардино-Балкарии школьник ел пирожок на спор, подавился и не выжил
«Газета.Ru»

В Кабардино-Балкарии детская шалость с едой закончилась трагедией: 13-летний мальчик подавился пирожком и не выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«По предварительной информации, сегодня утром в одной из школ в городе Нарткала во время перемены школьник подавился пирожком, пытаясь съесть его на спор. Его забрала прибывшая скорая помощь», — рассказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала SHOT, семиклассник подавился, перекусывая на ходу пирожком, за которым бегал в ближайший от школы ларек. Сотрудники учреждения увидели задыхающегося ученика, пытались ему помочь и вызвали медиков, но те ребенка спасти не смогли.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону заявили, что проводят по факту случившегося доследственную проверку.

Ранее в Кузбассе девочка подавилась попрыгунчиком и не выжила.

