В Подмосковье у ребенка в бронхе нашли орех

Врачи Подмосковья спасли ребенка, который подавился во время еды. Об этом сообщает минздрав региона.

Годовалый пациент поступил в медучреждение с высокой температурой и кашлем. Во время обследования у него нашли инородный предмет в дыхательных путях, им оказался орех. Он полностью перекрыл просвет промежуточного бронха.

«Данное состояние опасно, так как может привести к дыхательной недостаточности и тяжелому воспалению легкого», – сообщается в публикации.

Предмет аккуратно извлекли. После этого состояние ребенка улучшилось, его уже выписали.

В минздраве напомнили о необходимости сразу обращаться к врачам в случае, если ребенок проглотил или вдохнул какой-либо предмет. Несвоевременное обращение грозит развитием осложнений.

До этого в Челябинске ребенок попал в больницу после того, как принял силиконовый глаз за мармелад и проглотил его. Инородный предмет не смогли обнаружить на рентгене. Позже выяснилось, что глаз мигрировал по организму в течение пяти дней.

Ранее семимесячный мальчик проглотил раскрытую булавку в Приморье.