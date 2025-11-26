В российском регионе отправили в колонию мужчину, который 10 лет насиловал падчерицу

В Воронежской области мужчине дали 14 лет колонии за насилие над падчерицей, которое продолжалось десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

«В период времени с 2014 по 2024 годы осужденный, находясь в комнате общежития в Советском районе города Воронежа и в квартире одного из домов села Новая Усмань Воронежской области, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы, 2010 г.р. С заявлением о совершенных преступлениях девочка и ее мать обратились в правоохранительные органы в октябре 2024 года», — говорится в сообщении.

Жителя Воронежской области признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как уточняется, он будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого в Петербурге вынесли приговор педофилу, который растлевал девочек в интернете и распространял детское порно. Все случилось в марте 2024 года. Мужчина, будучи осведомленным о возрасте девочек, вел беседы в интернете на непристойные темы с двумя малолетними, одна из которых не достигла возраста 12 лет, а другая — 14 лет. Он требовал у детей демонстрации частей тела без одежды, угрожая им. Полученные от девочек материалы злоумышленник в дальнейшем распространял в интернете.

Ранее житель Карелии получил срок за интимные переписки с детьми.