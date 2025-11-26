На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе отправили в колонию мужчину, который 10 лет насиловал падчерицу

СК: в Воронежской области к 14 годам приговорили мужчину за растление падчерицы
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Воронежской области мужчине дали 14 лет колонии за насилие над падчерицей, которое продолжалось десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

«В период времени с 2014 по 2024 годы осужденный, находясь в комнате общежития в Советском районе города Воронежа и в квартире одного из домов села Новая Усмань Воронежской области, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы, 2010 г.р. С заявлением о совершенных преступлениях девочка и ее мать обратились в правоохранительные органы в октябре 2024 года», — говорится в сообщении.

Жителя Воронежской области признали виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как уточняется, он будет отбывать в колонии строгого режима.

До этого в Петербурге вынесли приговор педофилу, который растлевал девочек в интернете и распространял детское порно. Все случилось в марте 2024 года. Мужчина, будучи осведомленным о возрасте девочек, вел беседы в интернете на непристойные темы с двумя малолетними, одна из которых не достигла возраста 12 лет, а другая — 14 лет. Он требовал у детей демонстрации частей тела без одежды, угрожая им. Полученные от девочек материалы злоумышленник в дальнейшем распространял в интернете.

Ранее житель Карелии получил срок за интимные переписки с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами