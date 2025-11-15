Житель Карелии получил срок за интимные переписки с детьми

Педофил из Карелии получил шесть лет колонии за переписки с детьми

В Карелии вынесли приговор мужчине, который переписывался с детьми. Об этом сообщает СУ СК по республике.

По версии следствия, 35-летний житель Кондопожского района с ноября 2023 года по февраль 2024-го через популярную соцсеть вступал в переписки с несовершеннолетними, вел с ними откровенные разговоры на сексуальные темы и отправлял порнографические и эротические фото.

Суд также установил, что январе 2024 года он также незаконно изготовил, приобрел и хранил порнографические материалы с изображением несовершеннолетней, а затем распространил сведения о её личной жизни без согласия среди неопределённого круга лиц.

Мужчина признал свою вину и находился под стражей во время следствия. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

