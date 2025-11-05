На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге педофил растлевал девочек, распространял детское порно и получил срок

В Петербурге осудили педофила, растлевавшего девочек в интернете
Depositphotos

В Петербурге вынесли приговор педофилу, который растлевал девочек в интернете и распространял детское порно. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Все случилось в марте 2024 года. Мужчина, будучи осведомленным о возрасте девочек, вел беседы в интернете на непристойные темы с двумя малолетними, одна из которых не достигла возраста 12 лет, а другая — 14 лет. Он требовал у детей демонстрации частей тела без одежды, угрожая им. Полученные от девочек материалы злоумышленник в дальнейшем распространял в интернете.

Преступнику вменили ч.2 ст. 135 УК РФ, п.б ч.4 ст. 132 УК РФ, п.б ч.3 ст. 133 УК РФ и п.п.а,г ч.2 ст. 242.1 УК РФ. Московский районный суд Петербурга признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения и назначил ему наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мужчина насиловал девочек и отправлял снятый материал педофилам в интернете.

