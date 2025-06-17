На Сахалине на мель село судно с 7 людьми на борту

На Сахалине на мель село рыболовное судно с экипажем из 7 человек. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено, об этом сообщает Восточное межрегиональное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.
По данным ведомства, ЧП произошло неподалеку от побережья острова Кунашир в районе мыса Южно-Курильский.
«Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта)», — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, по итогам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что речь идет о судне «Грей» с рыбопродукцией.
«Ситуация на контроле Сахалинской транспортной прокуратуры. Судно ожидает буксировки», — сообщили в прокуратуре.
Сотрудниками ведомства инициирована проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания.
Ранее шедший в Россию сухогруз сел на мель у берегов Швеции.