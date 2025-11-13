«От пенсии до маткапитала»: в 2026 году россиянам повысят соцвыплаты

Большинство социальных выплат в 2026 году ожидает повышение – это затронет, в частности, пенсии, пособия, маткапитал. Размер индексации будет равен прогнозируемой инфляции в 6,8%. Об этом в беседе с RT напомнил доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Речь идет о плановом повышении, предусмотренном законодательством, отметил специалист. Он напомнил, что инфляция, по предварительным прогнозам, по итогам года составит 6,8%, именно на этот показатель вырастут почти все выплаты, за исключением страховых пенсий – их рост составит 7,6%. Таким образом, в среднем размер страховых выплат увеличится до 27,1 тыс. рублей.

Повысятся и социальные пенсии, которые получают россияне, не набравшие страхового стажа, дети-инвалиды и другие категории населения. Эти выплаты вырастут на 6,8%, после чего в среднем составят 16 590 рублей.

«Материнский капитал также подлежит индексации, — отметил Виноградов. — С февраля 2026 года его размер на первого ребёнка составит 737 200 рублей, а на второго — 974 100 рублей, если семья не получала выплату на первенца. В случае, если маткапитал уже был оформлен на первого ребёнка, дополнительная сумма на второго ребёнка составит 236 900 рублей».

При рождении ребенка также назначается единовременное пособие, которое в 2026 году вырастет до 28 773 рублей. Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет увеличится в среднем до 10 837,20 рубля.

Кроме того, индексация затронет другие меры поддержки, в том числе – пособия для ветеранов, инвалидов, ликвидаторов техногенных аварий и прочие льготные выплаты.

Помимо этого, во многих регионах есть свои меры поддержки льготников, поэтому размеры индексации и ее сроки могут отличаться, предупредил юрист. Он посоветовал россиянам уточнять информацию на портале «Госуслуги» или в отделениях Соцфонда, чтобы при необходимости предоставить нужные документы и начать получать повышенные выплаты без задержек.

Напомним, уже в декабре некоторые категории российских пенсионеров получат повышенные выплаты. Как напомнила председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова, в первую очередь повышение затронет граждан, которые в ноябре отметили 80-летие – страховая часть их выплат автоматически удвоится, отметила Епифанова. Также перерасчет ожидает пенсионеров, получивших I группу инвалидности. При этом, если пенсионеру исполнилось 80 лет, и одновременно с этим он получил инвалидность, то повышение произведут только по одному из этих оснований.

