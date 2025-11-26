В Белгородской области задержали мужчину, вовлекавшего подростков в совершение теракта

Следователи задержали мужчину, который обвиняется во вовлечении подростков в совершение теракта на железной дороге в Белгородской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, в феврале 2025 года 20-летний обвиняемый привлек к совершению теракта 17-летнего юношу. Тот склонил к совершению преступления 15-летнего знакомого. В результате, как отметили в СК, несовершеннолетние совершили поджог трех релейных шкафов, двух входящих светофоров, батарейного шкафа и рельсосмазывателя на железнодорожной станции Старый Оскол в Белгородской области.

В СК добавили, что несовершеннолетних обвинили по статье о теракте. Также их действия квалифицировали по статье о содействии террористической деятельности.

«Следователями Западного МСУТ СК России продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Фигуранты содержатся под стражей», — говорится в сообщении.

Накануне в Тюмени возбудили дело о подготовке террористического акта в отношении двух несовершеннолетних. В декабре 2024 года подростки по указанию куратора, действующего в интересах Украины, осматривали участок железной дороги между станциями Утяшево и Тюмень на Свердловской железной дороге. Они изучали местонахождение оборудования, а также пути подхода и отхода.

Ранее на подростка завели дело о теракте за поджог на ж/д станции в Одинцово.