На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области задержали мужчину, вовлекавшего подростков в совершение теракта

СК: задержан вовлекавший подростков в совершение теракта в Белгородской области
true
true
true
close
РИА Новости

Следователи задержали мужчину, который обвиняется во вовлечении подростков в совершение теракта на железной дороге в Белгородской области. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России в Telegram-канале.

По данным следствия, в феврале 2025 года 20-летний обвиняемый привлек к совершению теракта 17-летнего юношу. Тот склонил к совершению преступления 15-летнего знакомого. В результате, как отметили в СК, несовершеннолетние совершили поджог трех релейных шкафов, двух входящих светофоров, батарейного шкафа и рельсосмазывателя на железнодорожной станции Старый Оскол в Белгородской области.

В СК добавили, что несовершеннолетних обвинили по статье о теракте. Также их действия квалифицировали по статье о содействии террористической деятельности.

«Следователями Западного МСУТ СК России продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Фигуранты содержатся под стражей», — говорится в сообщении.

Накануне в Тюмени возбудили дело о подготовке террористического акта в отношении двух несовершеннолетних. В декабре 2024 года подростки по указанию куратора, действующего в интересах Украины, осматривали участок железной дороги между станциями Утяшево и Тюмень на Свердловской железной дороге. Они изучали местонахождение оборудования, а также пути подхода и отхода.

Ранее на подростка завели дело о теракте за поджог на ж/д станции в Одинцово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами