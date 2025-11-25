На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросткам из Тюмени грозит пожизненное лишение свободы за фотографии железной дороги

Подростки готовили теракт на Свердловской железной дороге и попались
true
true
true
close
СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени возбудили дело о подготовке террористического акта в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В декабре 2024 года подростки по указанию куратора, действующего в интересах Украины, осматривали участок железной дороги между станциями Утяшево и Тюмень на Свердловской железной дороге.

Они изучали местонахождение оборудования, а также пути подхода и отхода, и отправляли фотографии обстановки организатору через мессенджер.

По версии следствия, молодые люди делали это, чтобы в последующем учинить поджог, но не смогли довести план до конца, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.

В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. В ведомстве напомнили о серьезной ответственности — вплоть до пожизненного заключения — за действия террористического характера.

Ранее на подростка завели дело о теракте за поджог на ж/д станции в Одинцово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами