Подросткам из Тюмени грозит пожизненное лишение свободы за фотографии железной дороги

В Тюмени возбудили дело о подготовке террористического акта в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

В декабре 2024 года подростки по указанию куратора, действующего в интересах Украины, осматривали участок железной дороги между станциями Утяшево и Тюмень на Свердловской железной дороге.

Они изучали местонахождение оборудования, а также пути подхода и отхода, и отправляли фотографии обстановки организатору через мессенджер.

По версии следствия, молодые люди делали это, чтобы в последующем учинить поджог, но не смогли довести план до конца, так как были задержаны сотрудниками ФСБ России.

В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. В ведомстве напомнили о серьезной ответственности — вплоть до пожизненного заключения — за действия террористического характера.

Ранее на подростка завели дело о теракте за поджог на ж/д станции в Одинцово.