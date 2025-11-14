На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На подростка завели дело о теракте за поджог на ж/д станции в Одинцово

СК: возбуждено дело против юноши, совершившего поджог ж/д станции в Одинцово
РИА Новости

Уголовное дело о теракте возбуждено против 16-летнего юноши за поджог на железнодорожной станции в подмосковном Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Предъявлено обвинение 16-летнему жителю Московской области в совершении преступления, предусмотренного пунктам «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 12 ноября молодой человек получил в мессенджере предложение совершить теракт за вознаграждение. Позже фигурант прибыл на 25-й километр Белорусского направления Московской железной дороги и поджег релейный шкаф ж/д на станции в Одинцово.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Юноша заключен под стражу.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Санкт-Петербурга по обвинению в оправдании теракта в кафе на Университетской набережной. По информации журналистов, под стражей оказалась уроженка Петрозаводска, которая в данный момент живет в Санкт-Петербурге. Следователи установили, что в апреле 2023 года женщина восхваляла в социальных сетях совершенный Дарьей Треповой теракт.

Ранее жителя Иркутской области осудили на 6,5 года за призывы к насилию над властью и оправдание терроризма.

