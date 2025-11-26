В Подмосковье наезд женщины на двухлетнюю дочь закончился трагедией

В Московской области 41-летняя женщина задавила на авто двухлетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 25 ноября у одного из домов на Степаньковском шоссе в Пушикно. По предварительной информации, женщина за рулем «Киа» случайно наехала на ребенка. Заметив это, мать положила дочь в машину и довезла до больницы. Медики пытались спасти девочку, но не смогли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств» УК РФ.

До этого в Подмосковье пенсионерку задавила машина без водителя.

Ранее в Татарстане поезд снес большегруз с человеком в салоне.