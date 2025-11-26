На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье наезд женщины на двухлетнюю дочь закончился трагедией

В подмосковном Пушкино женщина задавила двухлетнюю дочь
true
true
true
close
ГУ МВД России по Московской области

В Московской области 41-летняя женщина задавила на авто двухлетнюю дочь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел 25 ноября у одного из домов на Степаньковском шоссе в Пушикно. По предварительной информации, женщина за рулем «Киа» случайно наехала на ребенка. Заметив это, мать положила дочь в машину и довезла до больницы. Медики пытались спасти девочку, но не смогли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств» УК РФ.

До этого в Подмосковье пенсионерку задавила машина без водителя.

Ранее в Татарстане поезд снес большегруз с человеком в салоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами