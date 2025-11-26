На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Росатоме» заявили, что эксплуатация ЗАЭС зависит от реальной ситуации

Лихачев: эксплуатация ЗАЭС зависит от реальности, а не от желаний Киева
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что договоренности об эксплуатации Запорожской АЭС будут достигаться, исходя из реальной ситуации, а не из желаний Киева. Об этом он рассказал корреспонденту Life Александру Юнашеву.

«Неоднократно российская сторона говорила, что первый главный аргумент при принятии практических решений — это положение дел, собственно, на земле», — подчеркнул Лихачев.

23 ноября стало известно, что итоговый текст встречного европейского плана, подготовленного в ответ на американские предложения по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевает передачу Запорожской АЭС (ЗАЭС) под контроль Киева.

До этого издание The Washington Post (WP) сообщило, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для Вооруженных сил Украины и решать территориальные споры после прекращения огня. Кроме того, они призывают не менять границы Украины «силой», передать Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и Каховской ГЭС, а также над Кинбурнской косой и другое.

Ранее сообщалось, что США угрозами хотят заставить Украину согласиться на план Трампа.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
