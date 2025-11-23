Стало известно, кому «евротройка» предложила передать контроль над Запорожской АЭС

Итоговый текст встречного европейского плана, подготовленного в ответ на американские предложения по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевает передачу Запорожской АЭС (ЗАЭС) под контроль Киева. Об этом сообщает ТАСС.

В документе, который был подготовлен Великобританией, Германией и Францией («евротройка»), отмечается, что ЗАЭС будет перезапущена под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Вырабатываемая энергия будет разделена поровну между Россией и Украиной, подчеркивается в предложении.

До этого издание The Washington Post (WP) сообщило, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для Вооруженных сил Украины и решать территориальные споры после прекращения огня. Кроме того, они призывают не менять границы Украины «силой», передать Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и Каховской ГЭС, а также над Кинбурнской косой и другое.

Ранее сообщалось, что США угрозами хотят заставить Украину согласиться на план Трампа.