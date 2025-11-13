Курьерам на электросамокатах призвали запретить езду по тротуарам

Курьерам на электросамокатах и электровелосипедах нужно запретить передвигаться по тротуарам, так как это опасно для пешеходов. Соответствующую инициативу в Госдуму внесли депутаты «Новых людей» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Депутаты подчеркивают, что в России наблюдается тревожный рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Так, за прошлый год их количество увеличилось на 42,8% до 4426 аварий, жертвами которых стали 54 человека и еще 4591 получил ранения.

Парламентарии подчеркнули, что две трети таких ДТП происходят на тротуарах и чаще всего виновниками становятся курьеры. Все это вынуждает принять меры и ограничить их передвижение на пешеходных зонах, подчеркивают авторы законопроекта.

В октябре с аналогичной инициативой выступил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов – он призвал ввести запрет на езду по тротуарам на мопедах, выделив для них отдельные полосы. Если же инфраструктура города не готова к такому виду транспорта, то его вообще стоит отменить, так как езда на мопедах по тротуару равносильна тому, что аналогичное разрешение распространят на автомобили, подчеркнул эксперт.

Ранее в России призвали полностью запретить движение самокатов около школ и больниц.