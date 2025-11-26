Финалистка «Битвы экстрасенсов» открыла офис в Новосибирске

Участница шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова открыла офис в жилом доме Новосибирска, он работает под вывеской ООО «КАДИ». Об этом сообщает Сиб.фм.

«Прием в Новосибирске стоит 35 тыс. рублей за полный объем работы: диагностика, консультация и сама работа. Стоимость фиксированная, оплата после приема», – рассказали в ее приемной.

При этом собеседники издания не уточнили, какие именно услуги она оказывает.

Согласно открытым данным, компания ООО «КАДИ» была зарегистрирована в ноябре 2012 года, когда Голунова принимала участие в 13 сезоне «Битвы экстрасенсов». Она числится там учредителем. Компания занимается продажей «ведьмовских услуг» — оберегами, книгами, в том числе авторства самой Голуновой, и прочего.

В апреле сообщалось, что доход бизнеса финалистки шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой упал с 1,7 млн до 700 тыс. рублей в 2024 году. Выручка фирмы матери экстрасенса Влада Кадони упала в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

SHOT писал, что стоимость ее услуг составляет 35 тыс. рублей за сеанс — при условии, что клиент готов ждать «около года». При срочном вопросе (ожидание около двух месяцев) Голунова берет 70 тыс. рублей.

