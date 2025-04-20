Стало известно, сколько стоит сеанс у финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов»

SHOT: доходы фирмы ведьмы Елены Голуновой упали в 2,5 раза за год

Доход бизнеса финалистки 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой упал с 1,7 млн до 700 тыс. рублей в 2024 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал подчеркивает, выручка фирмы матери экстрасенса Влада Кадони упала в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Голунова зарегистрировала ООО «КАДИ» еще 12 лет назад. Эта компания занимается продажей «ведьмовских услуг» — оберегами, книгами, в том числе авторства самой Голуновой, и прочего. SHOT подчеркивает, что через компанию ведьма также проводит сеансы для жителей Москвы и Новосибирска.

Стоимость ее услуг, отмечает Telegram-канал, составляет 35 тыс. рублей за сеанс — при условии, что клиент готов ждать «около года». При срочном вопросе (ожидание около двух месяцев) Голунова берет 70 тыс. рублей. Менеджер ведьмы раскрыл SHOT, что у Голуновой на данный момент «запись на год вперед». Однако, несмотря на это, отмечает канал, доходы фирмы падают.

Елена Голунова стала известна после участия в шоу «Битва экстрасенсов» и «Экстрасенсы ведут расследование». Она является матерью Влада Кадони, экс-участника шоу «Дом-2», который позиционирует себя как черный маг.

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