Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько стоит сеанс у финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов»

SHOT: доходы фирмы ведьмы Елены Голуновой упали в 2,5 раза за год
close
Telegram-канал «SHOT»

Доход бизнеса финалистки 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елены Голуновой упал с 1,7 млн до 700 тыс. рублей в 2024 году. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал подчеркивает, выручка фирмы матери экстрасенса Влада Кадони упала в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Голунова зарегистрировала ООО «КАДИ» еще 12 лет назад. Эта компания занимается продажей «ведьмовских услуг» — оберегами, книгами, в том числе авторства самой Голуновой, и прочего. SHOT подчеркивает, что через компанию ведьма также проводит сеансы для жителей Москвы и Новосибирска.

Стоимость ее услуг, отмечает Telegram-канал, составляет 35 тыс. рублей за сеанс — при условии, что клиент готов ждать «около года». При срочном вопросе (ожидание около двух месяцев) Голунова берет 70 тыс. рублей. Менеджер ведьмы раскрыл SHOT, что у Голуновой на данный момент «запись на год вперед». Однако, несмотря на это, отмечает канал, доходы фирмы падают.

Елена Голунова стала известна после участия в шоу «Битва экстрасенсов» и «Экстрасенсы ведут расследование». Она является матерью Влада Кадони, экс-участника шоу «Дом-2», который позиционирует себя как черный маг.

Ранее сообщалось, что 53-летний гитарист Uma2rman стал отцом в седьмой раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами