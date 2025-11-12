На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказал, как переживал развод с первой женой

Иллюзионист Сергей Сафронов заявил, что переживал развод с помощью алкоголя
true
true
true
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Звезда «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал «Пятому каналу», что переживал развод с первой женой Марией с помощью алкоголя и загулов.

Иллюзионист признался, что развод с экс-супругой сопровождался скандалами и предательствами со стороны каждого из пары.

«Маша знает, что я уже встречался, уходил, мог утром прийти, мог вообще через неделю только прийти домой. Потому что все уже, крыша поехала. Уже все, ничего не держало. Знаете, иногда доходит до таких моментов, когда ты просто не хочешь идти домой», — поделился звезда «Битвы экстрасенсов».

По словам Сафронова, в период расставания он злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него и у Марии были нервные срывы и необъективная оценка происходящего. Иллюзионист заявил, что в итоге случившееся стало для них с бывшей женой жизненным уроком. По его мнению, из любой такой ситуации необходимо выносить для себя мудрость и правила, чтобы в будущем избежать подобных ошибок.

Сергей Сафронов и Мария развелись в 2016 году после пяти лет брака. У бывших супругов есть двое детей: 15-летняя Алина и 13-летний Владимир. После развода экс-супруга иллюзиониста вновь вышла замуж и уехала с семьей в Англию. Сафронов признавался, что редко видится с сыном и дочерью и практически не участвует в их воспитании, но он не препятствовал их отъезду из России. По словам шоумена, с экс-супругой у него прекрасные отношения, как и с ее мужем.

В 2017-м Сафронов женился на Екатерине, которая была ассистенткой команды «Братья Сафроновы». В сентябре 2018 года у пары родилась дочь Алиса, а в октябре 2025-го на свет появилась вторая наследница супругов, которой дали имя Оливия.

