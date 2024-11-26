Священник объяснил, можно ли пить алкоголь в Рождественский пост

Во время Рождественского поста, который начнется 28 ноября и продлится до 6 января следующего года, православная церковь рекомендует воздержаться от употребления алкоголя, но иногда немного вина все же выпить можно. Об этом «Газете.Ru» рассказал священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

«Рождественский пост позволяет в небольших количествах употреблять вино. Но, конечно, это употребление не должно быть регулярным и выходить за пределы меры. Все-таки нам стоит воздерживаться от алкоголя, а бокал вина считать временным небольшим послаблением», — отметил отец Николай.

Он подчеркнул, что неумеренное потребление спиртного противоречит духу поста, который нацелен на очищение души и подготовку к празднику Рождества Христова.

На сам пост выпадает несколько больших церковных праздников, в том числе Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и день памяти святого Николая Чудотворца 19 декабря. На них допускаются некоторые послабления, например, разрешается есть рыбу. А вот Новый год, который также приходится на время поста — это светский праздник, в который по церковным канонам никаких послаблений не предполагает.

«Конечно, нужно стараться соблюдать пост, а в особенности сделать это в период празднования Нового года. Понятно, что Новый год — это гражданский и очень большой праздник, но верующим христианам, даже отмечая Новый год, необходимо стараться не нарушать основные установления в посте», — добавил отец Николай.

Подробнее о том, какие ограничения предполагает Рождественский пост, что можно и нельзя есть по дням — в материале «Газеты.Ru».