На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турэксперт рассказал об альтернативах визовой Черногории

Турэксперт Арзуманов: Китай может стать альтернативой визовой Черногории
true
true
true
close
Depositphotos

Россияне могут рассмотреть около 100 прямых направлений вместо Черногории, которая планирует ввести визовые ограничения. Об этом НСН заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Так, например, туристы массово выбирают для путешествий безвизовый Китай, отметил эксперт.

«Это не Черногория и не Хорватия, но достаточно интересное направление, готовое принять наших туристов. Юго-Восточная Азия сильно нарастила объемы приема россиян: добавился Вьетнам, Таиланд», — продолжил Арзуманов.

По его словам, спросом у путешественников также пользуются Мальдивы, Турция, Египет, Центральная Африка.

21 ноября премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил о том, что в стране в кратчайшие сроки будут введены визовые ограничения для россиян, правила будут изменены в соответствии с политикой Европейского союза (ЕС). Он отметил, что Черногория, даже не имея статуса члена Евросоюза и связанных с этим преимуществ, уже действует как государство-член.

По словам Спайича, страна по-прежнему ориентируется на туризм и пытается привлечь как можно больше отдыхающих из разных уголков мира, но это не является поводом для изменения визового режима.

Ранее в АТОР спрогнозировали потерю Черногорией конкурентного преимущества для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами