В России предложили ужесточить наказание за нарушения в обращении с пестицидами

В России необходимо установить четкие правила, соразмерную ответственность и неотвратимость наказания для всех участников обращения с пестицидами, заявила сопредседатель партии «Зеленые» Александра Кудзагова в рамках прошедшего в Госдуме круглого стола «Пестициды и экология: как обеспечить безопасность?».

Кудзагова отметила, что пестицидное регулирование стало элементом национальной продовольственной стратегии и безопасности.

«Фактор здоровья миллионов граждан и сохранения биоразнообразия природной среды, обязательное условие конкурентоспособности отечественного АПК», — сказала она.

Кудзагова добавила, что врачи бьют тревогу, так как пестициды, попадающие в продукты питания и воду, могут нанести серьезный вред здоровью человека.

«Необходимы четкие правила и наказание для всех участников обращения с пестицидами: от производителя и сертифицирующей организации до фермера», — отметила она.

Также Кудзагова привела заявления Россельхознадзора по итогам 2024 года, в котором говорится, что в каждом девятом отобранном образце растительной продукции зафиксированы превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания действующих веществ пестицидов и нитратов.

Кроме того, один из участников круглого стола, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, член партии «Новые люди» Георгий Арапов отметил, что важно также финансировать научные исследования и разработку экологически безопасных технологий.

«Своевременная корректировка нормативной базы, развитие национальной токсикологической инфраструктуры и прозрачный мониторинг позволят превратить химическую защиту растений из источника рисков в инструмент устойчивого сельского хозяйства, сняв экспортные ограничения и укрепив доверие к российской продукции на мировом рынке», — сказал он.