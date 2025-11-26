На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заработает сервис подтверждения возраста для онлайн-покупок

Григоренко: доработали подтверждение возраста для покупок онлайн по биометрии
true
true
true
close
Depositphotos

В России доработали сервис подтверждения возраста с помощью биометрии для покупок онлайн. Об этом рассказал зампред Правительства РФ Дмитрий Григоренко, пишет РИА Новости.

«Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее время запустить сервис применения и использования биометрии для защиты несовершеннолетних от покупки разных товаров с возрастными ограничениями в интернете», — сказал он.

В мае статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что использование биометрических данных может стать эффективной альтернативой традиционным способам подтверждения возраста при покупке продукции с ограничениями, в частности алкоголя.

По его словам, такая технология позволила бы исключить возможность приобретения возрастных товаров лицами, которым это запрещено. Чекушов отметил, что интеграция биометрии в процессы продаж может свидетельствовать о продвижении цифровых решений и технологическом развитии страны.

Ранее жителям Петербурга рассказали, когда в метро можно будет оплатить проезд по биометрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами