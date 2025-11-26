В России заработает сервис подтверждения возраста для онлайн-покупок

В России доработали сервис подтверждения возраста с помощью биометрии для покупок онлайн. Об этом рассказал зампред Правительства РФ Дмитрий Григоренко, пишет РИА Новости.

«Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее время запустить сервис применения и использования биометрии для защиты несовершеннолетних от покупки разных товаров с возрастными ограничениями в интернете», — сказал он.

В мае статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что использование биометрических данных может стать эффективной альтернативой традиционным способам подтверждения возраста при покупке продукции с ограничениями, в частности алкоголя.

По его словам, такая технология позволила бы исключить возможность приобретения возрастных товаров лицами, которым это запрещено. Чекушов отметил, что интеграция биометрии в процессы продаж может свидетельствовать о продвижении цифровых решений и технологическом развитии страны.

Ранее жителям Петербурга рассказали, когда в метро можно будет оплатить проезд по биометрии.