В России предложили ввести биометрию при покупке алкоголя

Использование биометрических данных может стать эффективной альтернативой традиционным способам подтверждения возраста при покупке продукции с ограничениями, в частности, алкоголя. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов в беседе с ТАСС на выставке «Иннопром. Центральная Азия».

Он отметил, что такая технология позволила бы исключить возможность приобретения возрастных товаров лицами, которым это запрещено. Биометрическая идентификация — вполне реальный инструмент для решения подобных задач, считает Чекушов.

По словам замминистра, интеграция биометрии в процессы продаж может свидетельствовать о продвижении цифровых решений и технологическом развитии страны.

В России постепенно внедряют практику идентификации с помощью биометрии в разных сферах. Так, с 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования смогут использовать биометрическую идентификацию при покупке билетов и посадке. Железнодорожные перевозчики получат право использовать федеральные системы биометрической идентификации при оформлении проездных документов на поезда дальнего следования. Это означает, что пассажиры смогут пройти идентификацию и аутентификацию с помощью своих биометрических данных, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации, при наличии у перевозчика необходимого технического обеспечения.

Ранее россиян призвали использовать биометрическую защиту на смартфонах.